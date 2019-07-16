2019-07-16T09:37:56+03:00
Общество

Начались работы по строительству подземного перехода у «Школы нового века» в Энгельсе

Улица Лесозаводская еще открыта, но только до полуночи [фото]
Екатерина Семенова
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Начались работы у "Школы нового века" в ЭнгельсеНачались работы у "Школы нового века" в ЭнгельсеФото: Александр Уриевский
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В Энгельсе Саратовской области начинаются работы по строительству подземного перехода у «Школы нового века».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в настоящее время ведется замена контактной сети для новой схемы движения троллейбусов.

Улица Лесозаводская будет перекрыта на две недели Фото: Александр Уриевский

Улица Лесозаводская будет перекрыта на две неделиФото: Александр Уриевский

Напомним, сегодня в полночь будет закрыт участок улице по Лесозаводской. Движение будет остановлено на две недели. Ранее «КП-Саратов» публиковала схему объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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