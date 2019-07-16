Начались работы по строительству подземного перехода у «Школы нового века» в Энгельсе
Улица Лесозаводская еще открыта, но только до полуночи [фото]
Начались работы у "Школы нового века" в ЭнгельсеФото: Александр Уриевский
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В Энгельсе Саратовской области начинаются работы по строительству подземного перехода у «Школы нового века».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в настоящее время ведется замена контактной сети для новой схемы движения троллейбусов.
Улица Лесозаводская будет перекрыта на две неделиФото: Александр Уриевский
Напомним, сегодня в полночь будет закрыт участок улице по Лесозаводской. Движение будет остановлено на две недели. Ранее «КП-Саратов» публиковала схему объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU