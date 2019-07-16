Под Энгельсом две девушки и парень пострадали в опрокинувшейся «Приоре»

СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-16T09:25:08+03:00

Авто сначала вылетело в кювет

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В Энгельсском районе Саратовской области вчера, 15 июля, случилось ДТП с участием «Лады Приора».

- В 22:14 на трассе «Сызрань — Саратов —Волгоград» — Пристанное — Ершов — Озинки — граница Казахстана 25-летний парень за рулем авто слетел в кювет, где машина опрокинулась, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

А аварии пострадал сам водитель и две его пассажирки — 23 и 18-летняя девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU