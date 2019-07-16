В Саратовской области появятся 50 мастерских по мировым стандартам

СЕГОДНЯ 09:02 2019-07-16T09:18:27+03:00

Их создадут до 2024 года

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В Саратовской области до 2024 года планируется создать не менее 50 мастерских, оборудованных по мировым стандартам.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, они появятся в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование», инициированного майским указом президента России Владимира Путина.

По итогам конкурса Минпросвещения России, в этом году Вольский технологический колледж, Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум, Саратовский архитектурно-строительный колледж уже получат мастерские. В каждом из учреждений их будет по пять.

По словам первого замминистра образования Саратовской области Елены Нерозя, общая сумма гранта на проект составляет 77,3 млн рублей, из них 73,6 млн — федеральные средства и 3,75 млн — средства областного бюджета. До конца 2019 года будут созданы мастерские по направлениям: информационные и коммуникационные технологии, промышленные и инженерные технологии, промышленные технологии, искусство, дизайн, сфера услуг.

Всего гранты получат 144 образовательных учреждения со всех регионов России.

Новые мастерские поддержат чемпионатное движение WorldSkills Russia, которое активно развивается в регионе. А современное оборудование позволит получить востребованную профессию и стать высококлассным специалистом.

ИСТОЧНИК KP.RU