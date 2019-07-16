2019-07-16T08:55:35+03:00
Происшествия

Саратовские пожарные каждый 12-й раз приезжали на ложные вызовы

Всего огнеборцам поступило более 12 тыс. звонков
Дарья Вострикова
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За прошедшую неделю, с 8 по 14 июля, диспетчеры служб «01» Саратовской области получили свыше 12 тыс. звонков.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, всего пожарные отправлялись на выезд 541 раз, из них 182 раза — тушить огонь, 21 — проводить аварийно-спасательные работы и ликвидировать последствия аварий, четыре — на срабатывание сигнализации.

Из общего числа вызовов каждый 12-й оказывался ложным, всего таких насчитывается 44.

С начала 2019 года в Саратовской области зарегистрировано 33 лесных пожара на общей площади 125,32 гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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