В Саратове четыре раза судимый экспедитор украл из кафе колонку

СЕГОДНЯ 08:39 2019-07-16T08:48:12+03:00

Похищенное у него изъяли

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В отдел полиции Кировского района с заявлением обратилась 66-летняя администратор кафе.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 7 июля неизвестный украл синюю акустическую колонку из кафе на улице Тархова.

Сумма ущерба составила 3 тыс. рублей.

Полиция завела уголовное дело. Предполагаемым преступником оказался четыре раза судимый 42-летний экспедитор, его задержали.

У мужчины изъяли похищенное и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU