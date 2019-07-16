В Саратове четыре раза судимый экспедитор украл из кафе колонку
Похищенное у него изъяли
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В отдел полиции Кировского района с заявлением обратилась 66-летняя администратор кафе.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 7 июля неизвестный украл синюю акустическую колонку из кафе на улице Тархова.
Сумма ущерба составила 3 тыс. рублей.
Полиция завела уголовное дело. Предполагаемым преступником оказался четыре раза судимый 42-летний экспедитор, его задержали.
У мужчины изъяли похищенное и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU