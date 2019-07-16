На улице Чернышевского два байкера провалились в дорожную яму
Оба были госпитализированы
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На улице Чернышевского в Саратове два байкера провалились в дорожную яму.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла минувшей ночью напротив дома №155.
По предварительной версии, двое 32-летних мужчин на мотоциклах влетели в яму, которая не была огорожена.
В результате один получил тяжелые травмы, другой — средней степени тяжести. Оба были госпитализированы силами Центра медицины катастроф.
ИСТОЧНИК KP.RU