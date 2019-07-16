На улице Чернышевского два байкера провалились в дорожную яму

СЕГОДНЯ 08:35 2019-07-16T08:38:13+03:00

Оба были госпитализированы

Изменить размер текста: A A

На улице Чернышевского в Саратове два байкера провалились в дорожную яму.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла минувшей ночью напротив дома №155.

По предварительной версии, двое 32-летних мужчин на мотоциклах влетели в яму, которая не была огорожена.

В результате один получил тяжелые травмы, другой — средней степени тяжести. Оба были госпитализированы силами Центра медицины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU