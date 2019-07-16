Молодой рецидивист отобрал у саратовца крестик на цепочке
Юноша уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности
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В Ленинском районе Саратова полиция вчера, 15 июля, нашла подозреваемого в грабеже.
- В 17:31 в тот же день в отдел обратился 35-летний мужчина и рассказал, что поздним вечером 12 июля незнакомец у дома на проспекте Строителей отобрал у него серебряную цепочку с крестиком. Сумму ущерба он оценил в 6 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 19-летнего парня, который уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности. Он признался в преступлении.
ИСТОЧНИК KP.RU