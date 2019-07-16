2019-07-16T08:30:59+03:00
Общество

Сотрудники УФСИН ответят на вопросы саратовцев

Прямая линия пройдет 17 июля
Екатерина Семенова
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В Саратове пройдет прямая линия УФСИН.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, на вопросы ответят помощник начальника УФСИН России по Саратовской области по соблюдению прав человека в УИС, подполковник внутренней службы Валентин Шевченко, помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими, протоиерей Вадим Коняев и представители Общественной наблюдательной комиссии региона.

Прямая линия состоится с 12 до 13 часов 17 июля.

Все желающие могут задать вопросы по телефону: 8 (8452) 67-55-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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