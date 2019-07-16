Сотрудники УФСИН ответят на вопросы саратовцев
Прямая линия пройдет 17 июля
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В Саратове пройдет прямая линия УФСИН.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, на вопросы ответят помощник начальника УФСИН России по Саратовской области по соблюдению прав человека в УИС, подполковник внутренней службы Валентин Шевченко, помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими, протоиерей Вадим Коняев и представители Общественной наблюдательной комиссии региона.
Прямая линия состоится с 12 до 13 часов 17 июля.
Все желающие могут задать вопросы по телефону: 8 (8452) 67-55-24.
ИСТОЧНИК KP.RU