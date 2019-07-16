Посетитель пляжа в Балакове остался без рюкзака с деньгами

СЕГОДНЯ 08:23 2019-07-16T08:30:09+03:00

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Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 35-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 24 июня, с 06:00 до 07:00, он отдыхал на пляже на набережной Леонова со своей 57-летней матерью.

У мужчины похитили рюкзак, в котором находился телефон Samsung А3 и 15 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали.

Им оказался 33-летний мужчина, который во всем признался.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU