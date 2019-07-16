Посетитель пляжа в Балакове остался без рюкзака с деньгами
Злоумышленника поймали
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Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 35-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 24 июня, с 06:00 до 07:00, он отдыхал на пляже на набережной Леонова со своей 57-летней матерью.
У мужчины похитили рюкзак, в котором находился телефон Samsung А3 и 15 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали.
Им оказался 33-летний мужчина, который во всем признался.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU