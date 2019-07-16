В Саратове прошел литературный ветер поэта Николая Асеева

СЕГОДНЯ 08:16 2019-07-16T08:20:44+03:00

Присутствующим рассказали о его жизни

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В Саратове, в читальном зале сада «Липки», прошел литературный вечер, посвященный 130-летию русского советского поэта Николая Николаевича Асеева.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, присутствующим рассказали о жизни поэта.

Участники мероприятия прочли его произведения «Не за силу, не за качество», «Снегири», «Соловей», «Оставайся самим собой», «Стихи мои из мяты и полыни» и другие.

Руководитель театра-студии «Душа» Валентина Матросова и баянист Борис Скопенков исполнили авторские песни на стихи Николая Асеева.

В заключение состоялся обзор у книжной выставки, посвященной творчеству Николая Асеева.

ИСТОЧНИК KP.RU