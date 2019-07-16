Рецидивист отобрал у посетителя кафе в Энгельсе iPhone

СЕГОДНЯ 08:13 2019-07-16T08:19:22+03:00

На него завели уголовное дело

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Полиция Энгельсского района раскрыла грабеж у 21-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в 18:00 7 июля в кафе на улице Волоха неизвестный отобрал у него iPhone.

Стражи порядка задержали предполагаемого грабителя, им оказался 21-летний рецидивист.

У него изъяли похищенное, а самого молодого человека отпустили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU