Рецидивист отобрал у посетителя кафе в Энгельсе iPhone
На него завели уголовное дело
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Полиция Энгельсского района раскрыла грабеж у 21-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в 18:00 7 июля в кафе на улице Волоха неизвестный отобрал у него iPhone.
Стражи порядка задержали предполагаемого грабителя, им оказался 21-летний рецидивист.
У него изъяли похищенное, а самого молодого человека отпустили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU