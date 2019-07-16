В Саратовской области провели полеты стратегических ракетоносцев с неопытными летчиками в экипажах
Военно-космические силы РФ провели летно-тактические учения в Саратовской области. Участие в нем приняла эскадрилья стратегических ракетоносцев Ту-95МС.
Как сообщает сайт Минобороны, в состав экипажей самолетов вошли молодые летчики-выпускники 2017-2018 годов, некоторые из которых впервые участвовали в учениях. Неопытных пилотов на Ту-95МС использовали в качестве помощников командиров экипажа, штурманов, бортовых специалистов.
Всего в полетах в рамках учения было задействовано до десяти экипажей стратегических ракетоносцев и самолетов-заправщиков. Экипажи дальней авиации выполнили задачи по перелету на другой аэродром, дозаправке топливом в воздухе, а также условному нанесению авиационного удара по наземным объектам противника.
Полеты проходили с Энгельсской авиабазы днем и ночью над территорией нескольких регионов Западного и Центрального военных округов, местами в сложных метеорологических условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU