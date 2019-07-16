В Саратове дерево раздавило Peugeot
Автомобиль был припаркован на улице Крымская
Фото соцсетей
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Вечером 15 июля в Заводском районе Саратова большое дерево свалилось на проезжую часть.
ЧП случилось возле поликлиники №12 на улице Крымская.
По счастливой случайности никто не пострадал. Однако дерево упало на стоявшую там машину. Автомобиль Peugeot получил серьезные повреждения, ему смяло крышу.
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В комментариях к фотографиям в соцсети читатели предлагают хозяину авто обратиться в суд с иском к администрации города.
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ИСТОЧНИК KP.RU