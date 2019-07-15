В саратовские учреждения соцсферы поставляли просроченные продукты

СЕГОДНЯ 17:21 2019-07-15T17:49:03+03:00

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В Саратовской области следователи начали проверку деятельности государственного ветеринара.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, информация о правонарушении была выявлена при мониторинге СМИ.

По предварительной версии, предприниматель поставляла в учреждения социальной сферы продукты с истекшим сроком годности. Всего она работала с более чем 150 организациями.

При этом документы на продукты были составлены ветеринарным специалистом и в них, в частности, завышался объем партии говядины, а также были изменены даты изготовления и увеличены сроки хранения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU