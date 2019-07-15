В саратовские учреждения соцсферы поставляли просроченные продукты
В Саратовской области следователи начали проверку деятельности государственного ветеринара.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, информация о правонарушении была выявлена при мониторинге СМИ.
По предварительной версии, предприниматель поставляла в учреждения социальной сферы продукты с истекшим сроком годности. Всего она работала с более чем 150 организациями.
При этом документы на продукты были составлены ветеринарным специалистом и в них, в частности, завышался объем партии говядины, а также были изменены даты изготовления и увеличены сроки хранения.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU