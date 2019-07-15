В Вольске из канализации достали пенсионера

СЕГОДНЯ 16:36 2019-07-15T18:06:05+03:00

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Сегодня, 15 июля, в Вольске, в районе кожевенного завода, местные жители обнаружили под мостом в канализации мужчину, который не подавал признаков жизни.

Как рассказали «КП-Саратов» в облспасе, прибывшие спасатели нашли пожилого гражданина в воде, достали на сушу, реанимировали и госпитализировали.

На месте работают сотрудники облспаса и полицейские.

Обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU