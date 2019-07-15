2019-07-15T18:01:00+03:00
Общество

Свидания в саратовской колонии будут проходить более комфортно

Там сделали косметический ремонт
Дарья Вострикова
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В ИК-33 УФСИН России по Саратовской области отремонтировали комнату ожидания для лиц, прибывающих на свидания. Обычно этому предшествует долгая процедура оформления документов.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН по Саратовской области, появился уголок для самых маленьких посетителей — парта, где можно заняться творчеством.

Кроме того, отремонтировали кровлю здания, а внутри разместили стенд с памяткой, как оформлять свидания, и другая информация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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