Свидания в саратовской колонии будут проходить более комфортно
Там сделали косметический ремонт
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В ИК-33 УФСИН России по Саратовской области отремонтировали комнату ожидания для лиц, прибывающих на свидания. Обычно этому предшествует долгая процедура оформления документов.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН по Саратовской области, появился уголок для самых маленьких посетителей — парта, где можно заняться творчеством.
Кроме того, отремонтировали кровлю здания, а внутри разместили стенд с памяткой, как оформлять свидания, и другая информация.
ИСТОЧНИК KP.RU