Вячеслав Максюта бросил вызов Михаилу Исаеву
Силач и общественник запустил челлендж #ДобрыняСаратович
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Сегодня, 15 июля, саратовский силач и член городской Общественной палаты Вячеслав Максюта бросил вызов мэру Михаилу Исаеву.
Спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram видео, которым запустил челлендж #ДобрыняСаратович.
Суть — продержать гирю весом 16 кг на вытянутых руках дольше всех и снять это на видео. Оператор должен держать секундомер в кадре.
К публикации нужно добавить хэштег.
На кадрах видно, что Вячеслав Максюта удерживал вес более полутора минут.
- А я передаю эстафету главе Саратова Михаилу Исаеву! Слабо? — закончил пост Вячеслав.
Челлендж Вячеслава Максюты.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU