2019-07-15T17:26:54+03:00
Общество

Вячеслав Максюта бросил вызов Михаилу Исаеву

Силач и общественник запустил челлендж #ДобрыняСаратович
Дарья Вострикова
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Сегодня, 15 июля, саратовский силач и член городской Общественной палаты Вячеслав Максюта бросил вызов мэру Михаилу Исаеву.

Спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram видео, которым запустил челлендж #ДобрыняСаратович.

Суть — продержать гирю весом 16 кг на вытянутых руках дольше всех и снять это на видео. Оператор должен держать секундомер в кадре.

К публикации нужно добавить хэштег.

На кадрах видно, что Вячеслав Максюта удерживал вес более полутора минут.

- А я передаю эстафету главе Саратова Михаилу Исаеву! Слабо? — закончил пост Вячеслав.

Челлендж Вячеслава Максюты.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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