Освещение перрона ж/д вокзала Саратова будет зависеть от числа пассажиров

СЕГОДНЯ 15:41 2019-07-15T17:19:40+03:00

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В Саратове началась масштабная реконструкция железнодорожного вокзала.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ПривЖД, сейчас идет реконструкция первой платформы.

- Сегодня ведутся работы по обустройству фундамента для навесов, которые защитят пассажиров от осадков. Кроме того, проект предусматривает новые системы оповещения и освещения. Современные энергосберегающие технологии будут отвечать за регулировку уровня освещенности платформы в зависимости от погоды, времени суток и наличия пассажиров, — заявили в пресс-службе.

Кроме того, предусмотрено повышение уровня транспортной безопасности. На перроне возведут ограждение, а также обновят систему видеонаблюдения.

Для маломобильных групп граждан будет усовершенствован доступ в рамках программы безбарьерной среды. Эти работы ведутся при участии Всероссийского общества инвалидов.

Вокзальный комплекс дополнится крытым переходом, который соединит основное здание со всеми платформами. Действующий подземный переход после реконструкции будет служить только для перехода саратовцев из одной части города в другую.

Согласно проекту, железнодорожный вокзал Саратов будет реконструироваться в течение 2019-2022 годов. Все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком и с учетом сезонности пассажирских перевозок. В период ремонтных работ вокзальный комплекс продолжает функционировать в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU