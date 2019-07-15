2019-07-15T17:03:47+03:00
Общество

Панков призвал восстановить доступ жителей к Волге и не допустить экологического ущерба в Терсе

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков обратился в межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку в селе Терса Вольского района. Речь идет не только о перекрытии доступа к Волге, но и о возможном экологическом ущербе от действий одного из местных депутатов.

- Согласно сообщениям жителей, один из участков берега арендован депутатом Совета Терсинского муниципального образования Вольского муниципального района А. В. Порецковым. На данном участке возведен забор, мешающий свободному доступу жителей к воде, и установлен тариф в сто рублей за проход к водоему. Также сообщается, что для ограничения доступа к воде был завезен строительный мусор и создано искусственное укрепление в виде стены. Прошу разобраться в сложившейся ситуации и принять меры в соответствии с Вашей компетенцией, чтобы жители могли пользоваться своим законным правом доступа к водоему, а строительный мусор не наносил экологического ущерба, — говорится в обращении Николая Панкова.

Ранее Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» назвал самоуправством попытки ограничения доступа жителей к Волге. Подчеркнув, что это тем более недопустимо со стороны депутата местного сельсовета, который должен отстаивать интересы людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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