Житель Энгельса не смог ограбить женщину и напал на другую
Вторая женщина осталась без телефона
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Суд признал 29-летнего жителя Энгельса виновным в покушении на грабеж и разбое.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, ночью 14 декабря мужчина напал на женщину в подъезде одного из домов в поселке Приволжский.
Он собирался забрать ее телефон стоимостью 500 рублей, однако не смог, поскольку испугался, что на крик сбегутся соседи.
Злоумышленник не хотел уходить ни с чем и напал в этом же районе на прохожую, избил ее и отобрал телефон.
Мужчина признал свою вину. Ему дали шесть лет колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU