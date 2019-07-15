2019-07-15T16:57:04+03:00
Происшествия

Житель Энгельса не смог ограбить женщину и напал на другую

Вторая женщина осталась без телефона
Дарья Вострикова
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Суд признал 29-летнего жителя Энгельса виновным в покушении на грабеж и разбое.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, ночью 14 декабря мужчина напал на женщину в подъезде одного из домов в поселке Приволжский.

Он собирался забрать ее телефон стоимостью 500 рублей, однако не смог, поскольку испугался, что на крик сбегутся соседи.

Злоумышленник не хотел уходить ни с чем и напал в этом же районе на прохожую, избил ее и отобрал телефон.

Мужчина признал свою вину. Ему дали шесть лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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