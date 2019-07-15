Энгельсский спортсмен стал победителем соревнований по самбо IХ Спартакиады учащихся России
В турнире приняли участие более 200 человек
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В Чебоксарах прошли финальные соревнования по самбо в рамках IX Спартакиады учащихся России 2019 года.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, в состязании приняли участие более 200 юношей и девушек в возрасте 15-16 лет из 49 регионов страны.
Энгельсский спортсмен Тимур Никонов занял первое место среди юношей в весовой категории до 50 кг. Бронза досталась Ирине Давыдовой среди спортсменов весом до 44 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU