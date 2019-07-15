2019-07-15T14:54:47+03:00
Происшествия

Директора саратовской фирмы будут судить за сокрытие 8 млн рублей налогов

Он также подделывал счета-фактуры
Екатерина Семенова
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В Саратове будут судить директора ООО «ЛК «СарМаш».

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, 36-летнего мужчину обвиняют в уклонении от уплаты налогов и подделке документов.

В ходе расследования было установлено, что с октября 2015 по декабрь 2017 года директор ООО «ЛК «СарМаш» подавал ложные налоговые декларации. В общей сложности он скрыл более 8 млн рублей. Это свыше 75% от общей суммы налогов, которые он должен был уплатить.

Кроме того, чтобы осуществить свой замысел, он подделывал счета-фактуры.

Сейчас директор фирмы отправлен под подписку о невыезде, его имущество и банковские счета арестованы. Дело направлено в Кировский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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