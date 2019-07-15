2019-07-15T14:13:34+03:00
Происшествия

У саратовца изъяли иномарку за долг в 600 тыс. рублей

Машину продадут, если он не расплатится
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках исполнительного производства судебные приставы наложили арест на автомобиль саратовца.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина должен был отдать долг в 600 тыс. рублей, однако добровольно он этого делать не хотел.

Поэтому в отношении гражданина возбудили производство. Запросы показали, что у него есть автомобиль марки Hyundai.

Сначала машину не могли найти, а потом обнаружили на одной из улиц рядом с домом должника.

Автомобиль изъяли, если мужчина не отдаст деньги, имущество продадут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отказ тормозов: Названа предварительная причина ЧП с самолетом в Саратове
В саратовские учреждения соцсферы поставляли просроченные продукты
Исаев приглашает бизнесменов обсудить благоустройство проспекта Кирова
В Саратове ремонтируют трубопровод на двух улицах
В Вольске из канализации достали пенсионера
В Заводском районе Саратова спасатели достали щенка из туалета
Свидания в саратовской колонии будут проходить более комфортно
Женщина на иномарке врезалась в отбойник на трассе под Вольском
В Саратовской области ожидается гроза и чрезвычайная пожарная опасность
Вячеслав Максюта бросил вызов Михаилу Исаеву
Освещение перрона ж/д вокзала Саратова будет зависеть от числа пассажиров
Панков призвал восстановить доступ жителей к Волге и не допустить экологического ущерба в Терсе
Паралимпиец из Саратова взял золото чемпионата России по легкой атлетике
В Саратове впервые рассмотрели апелляцию на решение районного суда присяжных
Житель Энгельса не смог ограбить женщину и напал на другую