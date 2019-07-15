У саратовца изъяли иномарку за долг в 600 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-15T14:13:34+03:00

Машину продадут, если он не расплатится

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В рамках исполнительного производства судебные приставы наложили арест на автомобиль саратовца.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина должен был отдать долг в 600 тыс. рублей, однако добровольно он этого делать не хотел.

Поэтому в отношении гражданина возбудили производство. Запросы показали, что у него есть автомобиль марки Hyundai.

Сначала машину не могли найти, а потом обнаружили на одной из улиц рядом с домом должника.

Автомобиль изъяли, если мужчина не отдаст деньги, имущество продадут.

ИСТОЧНИК KP.RU