2019-07-15T14:09:50+03:00
Общество

Родителей саратовских школьников приглашают получить сертификат на дополнительное образование

Детей можно записать в кружки и секции
Дарья Вострикова
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Родителей Саратовской области приглашают получить для детей сертификаты дополнительного образования.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, для любого ребенка в возрасте от 5 до 18 лет могут выбрать образовательную организацию и записать в кружки и секции около своего дома. Получить этот документ можно на портале-навигаторе http://saratov.pfdo.ru. Также обратиться за сертификатом можно в образовательную организацию.

В рамках регпроекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», инициированного майским указом президента России Владимира Путина, Саратовская область является одним из многих регионов России, внедряющих систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

С момента старта кампании, 15 мая, сертификаты получили почти 30 тыс. детей.

Для того, чтобы дети могли записаться, частная организация подает через портал свои программы на сертификацию, оператор определяет их нормативную стоимость, а фактическую ставит уже сам кружок или секция. Если эти два числа одинаковы, платить ничего не нужно, в ином случае родители оплатят только разницу.

С 1 сентября 2020 года все районы области будут обеспечены гарантированным объемом денежных средств на сертификаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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