СЕГОДНЯ 13:46 2019-07-15T13:59:39+03:00

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В Саратовской области назначили министра внутренней политики и общественных отношений. Им стала Наталья Трошина.

Постановление о назначении подписал глава региона Валерий Радаев. Официально в должность она вступит с завтрашнего дня, 16 июля.

Напомним, предыдущий министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области уволилась в феврале этого года. В том же месяце ее признали виновной в превышении полномочий на посту главы Балашовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU