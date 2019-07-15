В Саратовской области назначили министра внутренней политики
Им стала Наталья Трошина
Изменить размер текста:
В Саратовской области назначили министра внутренней политики и общественных отношений. Им стала Наталья Трошина.
Постановление о назначении подписал глава региона Валерий Радаев. Официально в должность она вступит с завтрашнего дня, 16 июля.
Напомним, предыдущий министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области уволилась в феврале этого года. В том же месяце ее признали виновной в превышении полномочий на посту главы Балашовского района.
ИСТОЧНИК KP.RU