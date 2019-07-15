Во избежание краж велосипедов полиция Саратова предлагает снимать с них седла

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-15T13:50:47+03:00

Лучше забрать с собой все быстросъемное оборудование

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Полиция Саратовской области напоминает гражданам об опасности велосипедных краж в летний сезон.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, лучше пристегнуть велосипед тросом диаметром около пальца за оба колеса и раму, поставить на него сигнализацию или же само транспортное средство под прицел видеокамеры.

Можно снять с байка фонарь, велокомпьютер, насос и седло. В таком виде велосипед не будет представлять интереса для злоумышленников. Лучше не хранить своего «железного коня» на лестничной клетке.

От рук воров уже пострадали несколько человек.

Жительница Энгельсского района осталась без велосипеда из-за 37-летнего рецидивиста. Этот же человек может быть причастен к краже транспорта из общего тамбура в Саратове.

Жительнице Балакова повезло больше, ее «железного коня» похитили из подъезда дома 5 июля, а позже нашли виновника кражи. У него изъяли похищенное имущество и вернули хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU