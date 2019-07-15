В Саратове рецидивист украл инструменты из подсобки

СЕГОДНЯ 12:38 2019-07-15T12:52:21+03:00

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В отдел полиции Саратова с заявлением о краже обратился главный инженер одного из ООО.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам мужчины, ночью кто-то унес из подсобки организации электрооборудование и строительные инструменты общей стоимостью более 40 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 40-летний рецидивист.

Он признался, что взял чужое имущество и уже успел его продать.

На злоумышленника завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU