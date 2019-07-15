В Саратове УК незаконно отремонтировала дом на деньги его жителей

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-15T12:50:39+03:00

Собственники были несогласны с этим решением

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Прокуратура Заводского района по обращению собственника жилого помещения в многоквартирном доме, которым управляет ООО «Энергия-1», провела проверку обоснованности проведения ремонта.

Как рассказали «КП-Саратов»в областном надзорном органе, по действующему законодательству, УК не может тратить деньги жильцов, которые шли на содержание общего имущества и его текущий ремонт на другие цели, если те против.

Однако в доме утеплили фасад в границах четырех квартир за счет средств текущего ремонта, без согласия собственников помещений жилого дома, принятого общим собранием и оформленного соответствующим протоколом.

Суд удовлетворил требования прокурора о признании этих действий незаконными.

ИСТОЧНИК KP.RU