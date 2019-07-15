Саратовская прокуратура выявила сайт по продаже поддельных справок от врачей
Их можно было оформить без похода к специалисту
Изменить размер текста:
Прокуратура Октябрьского района Саратова выявила нарушения исполнения законодательства об охране здоровья граждан.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном органе, в интернете найден один сайт, который информировал граждан о покупке поддельных справок для предъявления в органы ГИБДД. Их можно было купить без посещения врача.
Прокуратура района подала заявление в суд о признании этой информации запрещенной к распространению в РФ.
Требования удовлетворены в полном объеме, решение направлено в органы Роскомнадзора для ограничения доступа к запрещенным данным.
ИСТОЧНИК KP.RU