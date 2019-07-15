Саратовская прокуратура выявила сайт по продаже поддельных справок от врачей

СЕГОДНЯ 12:28 2019-07-15T12:49:29+03:00

Их можно было оформить без похода к специалисту

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Прокуратура Октябрьского района Саратова выявила нарушения исполнения законодательства об охране здоровья граждан.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном органе, в интернете найден один сайт, который информировал граждан о покупке поддельных справок для предъявления в органы ГИБДД. Их можно было купить без посещения врача.

Прокуратура района подала заявление в суд о признании этой информации запрещенной к распространению в РФ.

Требования удовлетворены в полном объеме, решение направлено в органы Роскомнадзора для ограничения доступа к запрещенным данным.

ИСТОЧНИК KP.RU