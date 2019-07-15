2019-07-15T12:12:43+03:00
Происшествия

Скончался второй пострадавший на пожаре в воинской части Вольского района

Число жертв выросло до двух
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Скончался второй пострадавший при возгорании цистерн в Вольском районе.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», 23-летний Наиль Акчуров умер в ожоговом центре Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга.

Молодой человек получил ожоги 95% тела, и медикам не удалось его спасти. Ранее при 100%-ном ожоге тела скончался 26-летний сержант Валерий Мальков.

Еще двое пострадавших остаются в медучреждении.

Ранее «КП-Саратов» писала, что цистерна загорелась в воинской части поселка Сенной при перекачке топлива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Николай Панков готов помочь с лечением пострадавших на пожаре под Вольском

Вспыхнула цистерна в воинской части

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Возгорание цистерн в воинской части под Вольском»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Услуги привязки карт сторонних банков и регулярный платеж стали доступны в мобильном приложении банка «Открытие»
В Саратове парень выставил окно в чужом доме ради денег
Общественники проверили самое шумное место Саратова
В Саратове отключат цифровой телерадиосигнал
Бомж признался в убийстве мужчины в Энгельсе за упрек в воровстве
Роспотребнадзор опубликовал список безопасных пляжей
В Балакове на неделю отключат горячую воду
В Саратове пенсионерку госпитализировали после падения в маршрутке
Возобновлены полеты из саратовского аэропорта после ЧП с выкатившимся самолетом
На проспекте 50 лет Октября в Саратове Renault Logan сбил пешехода
Житель Энгельсского района заключен под стражу за убийство друга табуреткой
В Саратовской области без работы не останутся медсестры и дворники
В саратовском кафе у мужчины украли деньги и телефон
Радаев с перекраской саратовского цирка попал в топ-40 фонда «Петербургская политика»
В Саратове очередной грузовик не вписался под «мост глупости»
В Балакове вор оставил женщину без велосипеда
Без воды остались два района Саратова
На Театральной площади начали менять бордюры
В Энгельсе столкнулись три иномарки
Саратовец переломал матери ребра из-за оскорбления