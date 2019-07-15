Скончался второй пострадавший на пожаре в воинской части Вольского района

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-15T12:12:43+03:00

Число жертв выросло до двух

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Скончался второй пострадавший при возгорании цистерн в Вольском районе.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», 23-летний Наиль Акчуров умер в ожоговом центре Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга.

Молодой человек получил ожоги 95% тела, и медикам не удалось его спасти. Ранее при 100%-ном ожоге тела скончался 26-летний сержант Валерий Мальков.

Еще двое пострадавших остаются в медучреждении.

Ранее «КП-Саратов» писала, что цистерна загорелась в воинской части поселка Сенной при перекачке топлива.

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ИСТОЧНИК KP.RU