Скончался второй пострадавший на пожаре в воинской части Вольского района
Скончался второй пострадавший при возгорании цистерн в Вольском районе.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», 23-летний Наиль Акчуров умер в ожоговом центре Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга.
Молодой человек получил ожоги 95% тела, и медикам не удалось его спасти. Ранее при 100%-ном ожоге тела скончался 26-летний сержант Валерий Мальков.
Еще двое пострадавших остаются в медучреждении.
Ранее «КП-Саратов» писала, что цистерна загорелась в воинской части поселка Сенной при перекачке топлива.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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