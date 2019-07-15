2019-07-15T11:46:47+03:00
Происшествия

В Саратове парень выставил окно в чужом доме ради денег

Он успел несколько раз отсидеть
Дарья Вострикова
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Вчера, 24 июля, в 06:40 в отдел полиции Вольского района поступило заявление от 44-летней гражданки о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестный выставил окна дома на Народной улице, залез в дом, унес с собой телефон и 5 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержан 23-летний рецидивист из Ершова, у него изъяли похищенное и завели на него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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