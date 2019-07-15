Общественники проверили самое шумное место Саратова

СЕГОДНЯ 11:43 2019-07-15T11:43:24+03:00

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Депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская, члены общественной палаты области совместно с представителями правоохранительных органов, надзорных органов провели совместный рейд по соблюдению регионального Закона «О тишине».

- Чтобы закон «О тишине» работал более эффективно, необходимо составить «шумовую карту города». Это позволит нам понять, какие районы города Саратова являются наиболее «шумными». Сейчас мы анализируем количество поступающих обращений на нарушение «тишины и покоя». 80% обращений жителей поступают в Общественную палату и правоохранительные органы из одних и тех же мест. На данный момент, старая набережная областного центра в этом отношении и является наиболее «тревожным» районом. Поэтому первый наш рейд именно сюда, — заявил общественник Николай Скворцов.

Вышедших на рейд интересовало, кто именно особенно шумит в исторической части города после 21 часа.

Необходимость проведения этого рейда обусловлена тем, что в настоящий момент общественную экспертизу проходит законопроект о тишине, авторами которого стали депутаты Юлия Литневская, Алексей Наумов и Евгений Ковалев.

В ходе ночного рейда парламентарий и общественники пришли к выводу, что основную часть шума на набережной создают автомобили, водители которых, к сожалению, не знают, что уровень шума после 21 часа не должен превышать 60 децибел.

- В основном все адекватно реагировали на наши замечания, однако в одном из кафе музыку сначала убавили, потом, когда мы ушли, прибавили снова, а когда вернулись опять — выключили совсем. Журналисты, которые были с нами, также предложили наказывать не только за громкую музыку, но и за фальшивое пение ведь это все вынуждены слушать рядовые саратовцы. А если серьезно, профилактический эффект рейда отметили все его участники, — резюмировала Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU