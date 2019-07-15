2019-07-15T11:36:19+03:00
Умные вещи

В Саратове отключат цифровой телерадиосигнал

Вне доступа может оказаться «Матч ТВ», СТС и еще шесть каналов
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В предстоящую среду, 17 июля, в Саратове, а также близлежащих населенных пунктах в связи с плановыми работами возможны кратковременные отключения цифрового телерадиосигнала.

- Отключения возможны с 3:00 до 12:00, когда специалисты проведут ежеквартальные профилактические работы. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, - рассказали в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.

Могут быть недоступны каналы «Ю-ТВ», СТС, НТК «Звезда», «РЕН ТВ Саратов», «Дисней», «Супер ТВ», «Матч ТВ».

Работы проведут специалисты филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Саратовский ОРТПЦ».

Актуальную информацию о возможных отключениях в Саратовской области можно узнать по телефонам «горячей линии»: 8 9272297189 и 8 800 220 20 02 по России бесплатный.

Полная информация о преимуществах цифрового ТВ опубликована на информационном портале СМОТРИ-ЦИФРУ.РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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