В Саратове отключат цифровой телерадиосигнал
В предстоящую среду, 17 июля, в Саратове, а также близлежащих населенных пунктах в связи с плановыми работами возможны кратковременные отключения цифрового телерадиосигнала.
- Отключения возможны с 3:00 до 12:00, когда специалисты проведут ежеквартальные профилактические работы. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, - рассказали в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.
Могут быть недоступны каналы «Ю-ТВ», СТС, НТК «Звезда», «РЕН ТВ Саратов», «Дисней», «Супер ТВ», «Матч ТВ».
Работы проведут специалисты филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Саратовский ОРТПЦ».
Актуальную информацию о возможных отключениях в Саратовской области можно узнать по телефонам «горячей линии»: 8 9272297189 и 8 800 220 20 02 по России бесплатный.
Полная информация о преимуществах цифрового ТВ опубликована на информационном портале СМОТРИ-ЦИФРУ.РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU