2019-07-15T11:32:42+03:00
Происшествия

Бомж признался в убийстве мужчины в Энгельсе за упрек в воровстве

Его задержали
Дарья Вострикова
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Расследование уголовного дела в отношении 23-летнего бомжа-рецидивиста продолжается.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 45-летняя жительница Энгельса разрешила парню пожить со своей семьей — матерью, братом и дочерью. Вечером 8 июля женщина вместе со своим 31-летним братом занимались хозяйством.

Домой вернулся постоялец, у которого хозяйка дома поинтересовалась, куда делась садовая тачка для вывоза мусора. Брат поддержал разговор и напомнил парню, как давал ему скутер, который тот якобы повез в ремонт, а обратно не вернул.

Завязался конфликт. Бомж исполосовал обидчика ножом, ранил женщину и скрылся.

Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть 31-летнего мужчины.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти потерпевшего стали множественные проникающие колото-резанные ранения с повреждением внутренних органов, осложненные массивной кровопотерей.

Молодого человека объявили в федеральный розыск и вскоре нашли.

Парень рассказал, где и как он совершил убийство.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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