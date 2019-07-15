Бомж признался в убийстве мужчины в Энгельсе за упрек в воровстве
Расследование уголовного дела в отношении 23-летнего бомжа-рецидивиста продолжается.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 45-летняя жительница Энгельса разрешила парню пожить со своей семьей — матерью, братом и дочерью. Вечером 8 июля женщина вместе со своим 31-летним братом занимались хозяйством.
Домой вернулся постоялец, у которого хозяйка дома поинтересовалась, куда делась садовая тачка для вывоза мусора. Брат поддержал разговор и напомнил парню, как давал ему скутер, который тот якобы повез в ремонт, а обратно не вернул.
Завязался конфликт. Бомж исполосовал обидчика ножом, ранил женщину и скрылся.
Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть 31-летнего мужчины.
Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти потерпевшего стали множественные проникающие колото-резанные ранения с повреждением внутренних органов, осложненные массивной кровопотерей.
Молодого человека объявили в федеральный розыск и вскоре нашли.
Парень рассказал, где и как он совершил убийство.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU