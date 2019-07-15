Роспотребнадзор опубликовал список безопасных пляжей
В Саратовской области санитарно-эпидемиологические заключения получили 30 мест отдыха и рекреации.
Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, там разрешено купание граждан.
Это:
1. ЗАО «Парк Горького», о. Покровские пески;
2. ФГБОУ ВО «СГЮА» Энгельсский район, с. Подстепное;
3. СОЛ «Юрист», АО «Саратовэнергомаш», Энгельсский район, пос. Лесной;
4. База отдыха «Бодрость», ООО «Энгельсское отделение Волгоградпромжелдортранс» - Энгельсский район, пос. Лесной;
5. ООО «Городской пляж», г. Энгельс;
6. МАУ ДО «ДООСЦ», Энгельсский район, район протоки реки Сазанка;
7. База отдыха «Домостроитель» ООО «Ривьера», Энгельсский район, п. Лесной;
8. Пляж «Парус» (Мохито) СРОБДФ «Парус», г. Энгельс;
9. ООО «Максимус», г.Энгельс;
10. ЧУ «ДОЦ «Ровесник» - Саратовская область, Марксовский район, с.Орловское;
11. ДОЛ «Санаторий Пады», Балашовский район, с. Пады;
12. ДОЛ «Юность», Балашовский район, с. Репное;
13. МАОУ ДОД ДООЛ «Колос», Балашовский район, р.п. Пинеровка;
14. МУ ДОД ДОЛ «Ясный», Ртищевский район, юго-западная часть в 1,5 км.от с. Потьма;
15. Пляж ГАУ СО СОЦ «Пугачевский», Пугачевский район, п. Заречный;
16. Пляж ДОЛ «Радуга», Пугачевский район, п. Заречный;
17.Пляж ДОЛ «Орленок", Саратовская область, Пугачевский район;
18. Городской пляж МАУ «ПКИО» г. Пугачев, ул. Набережная;
19. Городской пляж ООО «Коллектив», Вольский район, на левом берегу р. Волга, на отделившемся от о. Карачаровский, безымянном острове;
20. Санаторий «Светлана», Вольский район, п. Тополевый;
21. Парк-отель «Хвалынский» ООО «Волгопромгаз», Хвалынский район, п. «Дом отдыха «Черемшаны-2»;
22. Городской пляж г. Хвалынск;
23. Пляж 1 мкр. г. Балаково;
24. Пляж 7 мкр. г. Балаково;
25. МАУ ДОЦ «Ласточка», Балаковский район;
26. Пляж МАУ ДОЦ «Салют», Балаковский район;
27. ФГБОУ ВО «СГУ им. Н.Г. Чернышевского» СОЛ «Чардым», с. Чардым;
28. б/о «Луч» ПЦ Соцсфера филиал ФГУНПП Алмаз с. Чардым;
29. ОАО НПП «Контакт» б/о «Салют», Воскресенский район;
30. ООО «ТОРЭКС» б/о «Зеленый Дол», Воскресенский район.
Всего на 15 июля специалисты исследовали 135 проб воды, все они соответствуют нормативам. Также в норме оказались 96 проб песка.
ИСТОЧНИК KP.RU