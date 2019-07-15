Роспотребнадзор опубликовал список безопасных пляжей

СЕГОДНЯ 11:23 2019-07-15T11:23:26+03:00

В области всего 30 мест для купания

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В Саратовской области санитарно-эпидемиологические заключения получили 30 мест отдыха и рекреации.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, там разрешено купание граждан.

Это:

1. ЗАО «Парк Горького», о. Покровские пески;

2. ФГБОУ ВО «СГЮА» Энгельсский район, с. Подстепное;

3. СОЛ «Юрист», АО «Саратовэнергомаш», Энгельсский район, пос. Лесной;

4. База отдыха «Бодрость», ООО «Энгельсское отделение Волгоградпромжелдортранс» - Энгельсский район, пос. Лесной;

5. ООО «Городской пляж», г. Энгельс;

6. МАУ ДО «ДООСЦ», Энгельсский район, район протоки реки Сазанка;

7. База отдыха «Домостроитель» ООО «Ривьера», Энгельсский район, п. Лесной;

8. Пляж «Парус» (Мохито) СРОБДФ «Парус», г. Энгельс;

9. ООО «Максимус», г.Энгельс;

10. ЧУ «ДОЦ «Ровесник» - Саратовская область, Марксовский район, с.Орловское;

11. ДОЛ «Санаторий Пады», Балашовский район, с. Пады;

12. ДОЛ «Юность», Балашовский район, с. Репное;

13. МАОУ ДОД ДООЛ «Колос», Балашовский район, р.п. Пинеровка;

14. МУ ДОД ДОЛ «Ясный», Ртищевский район, юго-западная часть в 1,5 км.от с. Потьма;

15. Пляж ГАУ СО СОЦ «Пугачевский», Пугачевский район, п. Заречный;

16. Пляж ДОЛ «Радуга», Пугачевский район, п. Заречный;

17.Пляж ДОЛ «Орленок", Саратовская область, Пугачевский район;

18. Городской пляж МАУ «ПКИО» г. Пугачев, ул. Набережная;

19. Городской пляж ООО «Коллектив», Вольский район, на левом берегу р. Волга, на отделившемся от о. Карачаровский, безымянном острове;

20. Санаторий «Светлана», Вольский район, п. Тополевый;

21. Парк-отель «Хвалынский» ООО «Волгопромгаз», Хвалынский район, п. «Дом отдыха «Черемшаны-2»;

22. Городской пляж г. Хвалынск;

23. Пляж 1 мкр. г. Балаково;

24. Пляж 7 мкр. г. Балаково;

25. МАУ ДОЦ «Ласточка», Балаковский район;

26. Пляж МАУ ДОЦ «Салют», Балаковский район;

27. ФГБОУ ВО «СГУ им. Н.Г. Чернышевского» СОЛ «Чардым», с. Чардым;

28. б/о «Луч» ПЦ Соцсфера филиал ФГУНПП Алмаз с. Чардым;

29. ОАО НПП «Контакт» б/о «Салют», Воскресенский район;

30. ООО «ТОРЭКС» б/о «Зеленый Дол», Воскресенский район.

Всего на 15 июля специалисты исследовали 135 проб воды, все они соответствуют нормативам. Также в норме оказались 96 проб песка.

ИСТОЧНИК KP.RU