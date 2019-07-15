Житель Энгельсского района заключен под стражу за убийство друга табуреткой

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-15T12:10:16+03:00

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Расследование уголовного дела в отношении жителя Энгельсского района продолжается.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в ночь с 9 на 10 июля 34-летний мужчина со своим другом распивал спиртное. Погода испортилась и приятель предложил ему пойти продолжить застолье у 50-летнего своего товарища.

Гости пришли с алкоголем и продолжили банкет. Однако хозяин квартиры поссорился с 34-летним гражданином. Последний избил его, а потом взял табурет и начал охаживать обидчика по голове и ушел.

Их общий товарищ вызвал врачей, которые констатировали смерть потерпевшего.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, он погиб в результате тупой сочетанной травмы тела с повреждением внутренних органов, перелома костей скелета и массивной кровопотери.

Злоумышленника задержали и предъявили обвинение. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU