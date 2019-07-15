В Саратовской области без работы не останутся медсестры и дворники

СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-15T12:05:45+03:00

Большая часть от всего рынка вакансий приходится на рабочие профессии

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В Саратовской области рынок вакансий предоставляет 28 тыс. вариантов трудоустройства.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции региона, 56% от общего числа составляют рабочие профессии, остаток — инженеры, техники и служащие.

Без работы не останутся строители — монтажники, плотники, столяры и те, кто занимаются дорогами и благоустройством.

Кроме того, востребованы слесари, станочники, водители, электрики, продавцы. Области нужны кладовщики, трактористы, кондукторы, сторожи, вахтеры.

Даже если у вас нет образования, это не повод для отчаяния. Многочисленные вакансии грузчиков, дворников, уборщиков и подсобных рабочих остаются открытыми.

ИСТОЧНИК KP.RU