В Саратовской области без работы не останутся медсестры и дворники
В Саратовской области рынок вакансий предоставляет 28 тыс. вариантов трудоустройства.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции региона, 56% от общего числа составляют рабочие профессии, остаток — инженеры, техники и служащие.
Без работы не останутся строители — монтажники, плотники, столяры и те, кто занимаются дорогами и благоустройством.
Кроме того, востребованы слесари, станочники, водители, электрики, продавцы. Области нужны кладовщики, трактористы, кондукторы, сторожи, вахтеры.
Даже если у вас нет образования, это не повод для отчаяния. Многочисленные вакансии грузчиков, дворников, уборщиков и подсобных рабочих остаются открытыми.
ИСТОЧНИК KP.RU