В саратовском кафе у мужчины украли деньги и телефон
Преступницу задержали
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Полиция раскрыла кражу у 37-летнего мужчины в поселке Солнечный.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 25 мая в 22:00 гражданин отдыхал в кафе на улице Чехова. У него украли кошелек, в котором лежали 3 тыс. рублей и сотовый телефон Samsung A5.
По подозрению в совершении преступления задержана 35-летняя рецидивистка, которая во всем призналась.
На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU