2019-07-15T12:04:47+03:00
Происшествия

В саратовском кафе у мужчины украли деньги и телефон

Преступницу задержали
Дарья Вострикова
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Полиция раскрыла кражу у 37-летнего мужчины в поселке Солнечный.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 25 мая в 22:00 гражданин отдыхал в кафе на улице Чехова. У него украли кошелек, в котором лежали 3 тыс. рублей и сотовый телефон Samsung A5.

По подозрению в совершении преступления задержана 35-летняя рецидивистка, которая во всем призналась.

На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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