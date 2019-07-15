Радаев с перекраской саратовского цирка попал в топ-40 фонда «Петербургская политика»

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-15T12:04:01+03:00

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Фонд «Петербурская политика» опубликовал «Губернаторскую повестку» за 8-14 июля. В нее вошли 40 губернаторов, сделавших самые громкие или интересные заявления.

В топ-40 вошел и глава Саратовской области Валерий Радаев.

На минувшей неделе он посетил саратовский цирк и выразил недовольство темпами его реконструкции, а также поручил обсудить с жителями вопрос цвета фасада цирка.

ИСТОЧНИК KP.RU