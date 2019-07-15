Саратовец переломал матери ребра из-за оскорбления

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-15T11:57:02+03:00

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В отношении 33-летнего саратовца завели уголовное дело. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в ночь с 12 на 13 июля 53-летняя женщина со своим сыном распивала спиртное в коммуналке на Олимпийской улице в Саратове.

Родительница обозвала сына, из-за чего он начал ее бить. Гражданка ушла к соседке, а когда буян успокоился — вернулась домой.

Никто не воспринял побои всерьез и не вызвал женщине «скорую помощь». На следующий день днем мужчина обнаружил лежащую на кровати мертвую мать и вызвал медиков.

Они констатировали гибель потерпевшей.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной ее гибели стала тупая травма груди, переломы ребер с развитием пневмоторакса.

Следователи задержали мужчину.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU