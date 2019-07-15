Саратовец переломал матери ребра из-за оскорбления
В отношении 33-летнего саратовца завели уголовное дело. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в ночь с 12 на 13 июля 53-летняя женщина со своим сыном распивала спиртное в коммуналке на Олимпийской улице в Саратове.
Родительница обозвала сына, из-за чего он начал ее бить. Гражданка ушла к соседке, а когда буян успокоился — вернулась домой.
Никто не воспринял побои всерьез и не вызвал женщине «скорую помощь». На следующий день днем мужчина обнаружил лежащую на кровати мертвую мать и вызвал медиков.
Они констатировали гибель потерпевшей.
Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной ее гибели стала тупая травма груди, переломы ребер с развитием пневмоторакса.
Следователи задержали мужчину.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU