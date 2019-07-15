В Саратове пенсионер украл у ребенка куртку с телефоном

СЕГОДНЯ 08:40 2019-07-15T11:48:32+03:00

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В отдел полиции Кировского района Саратова с заявлением о краже обратилась 33-летняя женщина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в 15:00 13 апреля ее 13-летний сын гулял во дворе на Безымянной улице. Он оставил куртку на лавочке, внутри которой был телефон Honor 6C стоимостью почти 8 тыс. рублей. Имущество украли.

По подозрению в совершении преступления задержан 52-летний мужчина.

Злоумышленник во всем признался, у него изъяли похищенное и отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU