Ковш погрузчика зажал электрика насмерть
Следователи в Пугачеве начали проверку обстоятельств гибели 57-летнего мужчины под ковшом погрузчика.
ЧП случилось утром 13 июля. Погибший работал электромехаником и прибыл на вызов о неисправности мини-погрузчика.
Его позвал водитель спецтехники, который выехал на заказ и заглох. При этом в момент движения ковш транспортного средства был в поднятом положении, находясь над кабиной погрузчика.
Электромеханик провел необходимые ремонтные процедуры под капотом спецтехники и предложил заблокированному в кабине водителю завести погрузчик.
- В момент пуска двигателя балка мини-погрузчика, расположенная позади транспортного средства, внезапно опустилась вниз и зажала электрика. Водитель автомашины позвонил в экстренные службы. Прибывшие специалисты извлекли пострадавшего из-под балки, медиками была констатирована его смерть, — сообщили в СУ СКР.
Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти мужчины стала тупая травма груди с повреждением внутренних органов.
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ИСТОЧНИК KP.RU