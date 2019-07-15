Ковш погрузчика зажал электрика насмерть

СЕГОДНЯ 07:57 2019-07-15T11:45:46+03:00

На месте ЧП. Фото СУ СКР по Саратовской области

В этот момент мужчина ремонтировал заглохшую технику

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Следователи в Пугачеве начали проверку обстоятельств гибели 57-летнего мужчины под ковшом погрузчика.

ЧП случилось утром 13 июля. Погибший работал электромехаником и прибыл на вызов о неисправности мини-погрузчика.

Его позвал водитель спецтехники, который выехал на заказ и заглох. При этом в момент движения ковш транспортного средства был в поднятом положении, находясь над кабиной погрузчика.

Электромеханик провел необходимые ремонтные процедуры под капотом спецтехники и предложил заблокированному в кабине водителю завести погрузчик.

- В момент пуска двигателя балка мини-погрузчика, расположенная позади транспортного средства, внезапно опустилась вниз и зажала электрика. Водитель автомашины позвонил в экстренные службы. Прибывшие специалисты извлекли пострадавшего из-под балки, медиками была констатирована его смерть, — сообщили в СУ СКР.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти мужчины стала тупая травма груди с повреждением внутренних органов.

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ИСТОЧНИК KP.RU