2019-07-15T11:34:42+03:00
Происшествия

В Ершове женщина забила молотком торчащий гвоздь и нерадивого мужа

Она упрекала его в том, что он ничего не делает по хозяйству
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Ершове Саратовской области расследуется уголовное дело в отношении 60-летней женщины, которую подозревают в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемая задержана.

Следствие считает, что вечером 11 июля она распивала алкоголь с 63-летним сожителем. Между пенсионерами завязался конфликт, и женщина упрекнула мужчину, что он ничего не делает по хозяйству.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

В качестве примера она указала ему на торчащий гвоздь. Мужчина схватил молоток и попытался забить гвоздь, но не смог. Тогда подозреваемая выхватила инструмент у него из рук и не только забила гвоздь, но и ударила сожителя по голове.

После этого она отправила его в ванную, чтобы смыть кровь, однако ее недовольство не улеглось — очередной претензией стал текущий кран.

Женщина вновь схватила молоток и на этот раз забила мужчину до смерти.

После этого она пошла к соседке и рассказала о случившемся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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