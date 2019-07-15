В Ершове женщина забила молотком торчащий гвоздь и нерадивого мужа
В Ершове Саратовской области расследуется уголовное дело в отношении 60-летней женщины, которую подозревают в убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемая задержана.
Следствие считает, что вечером 11 июля она распивала алкоголь с 63-летним сожителем. Между пенсионерами завязался конфликт, и женщина упрекнула мужчину, что он ничего не делает по хозяйству.
Фото СУ СКР по Саратовской области
В качестве примера она указала ему на торчащий гвоздь. Мужчина схватил молоток и попытался забить гвоздь, но не смог. Тогда подозреваемая выхватила инструмент у него из рук и не только забила гвоздь, но и ударила сожителя по голове.
После этого она отправила его в ванную, чтобы смыть кровь, однако ее недовольство не улеглось — очередной претензией стал текущий кран.
Женщина вновь схватила молоток и на этот раз забила мужчину до смерти.
После этого она пошла к соседке и рассказала о случившемся.
ИСТОЧНИК KP.RU