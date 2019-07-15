Полицейские не нашли подростков на долгострое в Юбилейном

СЕГОДНЯ 07:28 2019-07-15T11:31:24+03:00

Был проведен рейд в доме на Менякина

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Сотрудники полиции в Саратове провели проверку долгостроя на улице Менякина в поселке Юбилейный.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, в профилактическом рейде приняли участие: младший лейтенант полиции Валентина Епифанова, участковый уполномоченный отдела №1 младший лейтенант полиции Артур Дудко и член Общественного совета при УМВД России по Саратову Вадим Кобзев.

Целью проверки, которые проводятся на регулярной основе, стало выявление несовершеннолетних. Как оказалось, у дома на Менякина подростков нет. При этом сам объект огражден забором, на окнах первого этажа установлены решетки.

Фото ГУ МВД России по Саратовской области

Подобные рейды проводятся во всех районах города, отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU