В результате возгорания цистерн под Вольском погиб военный
Его не стало сегодня
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Сегодня, 14 июля, не стало одного из пострадавших при возгорании цистерн в поселке Сенной Вольского района — 26-летнего сержанта-контрактника Валерия Малькова.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», еще трое пострадавших госпитализированы на военном самолете в больницу Санкт-Петербурга.
Напомним, вчера, 13 июля, на территории воинской части вспыхнули два бака с топливом.
По предварительным данным, причина пожара — обрыв шланга, которым перекачивали горючее из одной машины в другую.
ИСТОЧНИК KP.RU