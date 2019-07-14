В результате возгорания цистерн под Вольском погиб военный

СЕГОДНЯ 21:24 2019-07-14T21:24:50+03:00

Его не стало сегодня

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 июля, не стало одного из пострадавших при возгорании цистерн в поселке Сенной Вольского района — 26-летнего сержанта-контрактника Валерия Малькова.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», еще трое пострадавших госпитализированы на военном самолете в больницу Санкт-Петербурга.

Напомним, вчера, 13 июля, на территории воинской части вспыхнули два бака с топливом.

По предварительным данным, причина пожара — обрыв шланга, которым перекачивали горючее из одной машины в другую.

ИСТОЧНИК KP.RU