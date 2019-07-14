В больнице Саратова отлив держится «на одном гвозде»
Об этом рассказал местный житель
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Сегодня, 14 июля, посетитель саратовской областной больницы с профилем соцсети «ВКонтакте» Ganjabas Ganjabasov пожаловался на нависший отлив.
Конструкция расположена на девятом этаже в учреждении.
Она неплотно прилегает к стене и висит прямо над газоном и пешеходными дорожками.
Местные жители не оценили рвения посетителя больницы к публикации таких материалов. Ему посоветовали оторвать коммуникацию, если она по его словам так плохо прикреплена или решить вопрос каким-нибудь образом самому.
ИСТОЧНИК KP.RU