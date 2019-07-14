В больнице Саратова отлив держится «на одном гвозде»

СЕГОДНЯ 17:16 2019-07-14T17:16:38+03:00

Об этом рассказал местный житель

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Сегодня, 14 июля, посетитель саратовской областной больницы с профилем соцсети «ВКонтакте» Ganjabas Ganjabasov пожаловался на нависший отлив.

Конструкция расположена на девятом этаже в учреждении.

Она неплотно прилегает к стене и висит прямо над газоном и пешеходными дорожками.

Местные жители не оценили рвения посетителя больницы к публикации таких материалов. Ему посоветовали оторвать коммуникацию, если она по его словам так плохо прикреплена или решить вопрос каким-нибудь образом самому.

ИСТОЧНИК KP.RU