2019-07-14T13:21:22+03:00
Происшествия

Саратовский водитель получил ожоги в столкновении с бензовозом

Авария произошла в Волгоградской области
Дарья Вострикова
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Вчера, 13 июля, в 16:00 на 471 км трассы « СызраньСаратовВолгоград» произошла авария.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Волгоградской области, 45-летний водитель ГАЗ-3302 вылетел на встречку и влетел в авто марки Scania с полуприцепом-цистерной.

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Машина перевозила 20 тонн автомобильного топлива.

При столкновении грузовик загорелся, водителя с ожогами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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