Саратовский водитель получил ожоги в столкновении с бензовозом
Авария произошла в Волгоградской области
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Вчера, 13 июля, в 16:00 на 471 км трассы « Сызрань — Саратов — Волгоград» произошла авария.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Волгоградской области, 45-летний водитель ГАЗ-3302 вылетел на встречку и влетел в авто марки Scania с полуприцепом-цистерной.
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Машина перевозила 20 тонн автомобильного топлива.
При столкновении грузовик загорелся, водителя с ожогами госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU