Для подготовки к чемпионату мира на Театральной площади вырубают ели

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-14T12:10:17+03:00

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В Саратове Театральную площадь готовят к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту, который пройдет с 8 по 16 сентября.

На этом месте юноши и юниоры будут состязаться в подъеме по штурмовой лестнице, для чего установят учебно-тренировочные башни.

Сейчас идут работы по укладке нового асфальта, для чего пришлось сначала снять старый. Кроме того, объявлен аукцион на новую Доску почета — цвета слоновой кости, с особой подсветкой, за 6,5 млн рублей.

Резонанс среди общественности вызвала вырубка более десятка елей — в сквере на Театральной площади. Об этом сообщают в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

- Что же такое с зеленью в городе делают. Почему повсеместно происходит варварская обрезка деревьев, их срубание, при том что новые сажать не торопятся. Всю жизнь Саратов считался очень зелёным городом. А особенно, учитывая, что он находится в низине и окружён холмами, это жизненно важно для нас. То, что творят с деревьями в нашем городе - это преступление, — пожаловался Валентин Жалнин.

- Слушайте, там есть откровенно старые деревья, ветки которых торчат сухими палками без зеленой хвои, их однозначно стоит убрать, — не согласилась Елена Шубко.

Кроме того, горожане высказали свое беспокойство о том, что новых деревьев вместо этих может и не быть. К общему мнению саратовцы так и не пришли.

ИСТОЧНИК KP.RU