2019-07-14T12:10:17+03:00
Общество

Для подготовки к чемпионату мира на Театральной площади вырубают ели

Снесли более десятка деревьев
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Саратове Театральную площадь готовят к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту, который пройдет с 8 по 16 сентября.

На этом месте юноши и юниоры будут состязаться в подъеме по штурмовой лестнице, для чего установят учебно-тренировочные башни.

Сейчас идут работы по укладке нового асфальта, для чего пришлось сначала снять старый. Кроме того, объявлен аукцион на новую Доску почета — цвета слоновой кости, с особой подсветкой, за 6,5 млн рублей.

Резонанс среди общественности вызвала вырубка более десятка елей — в сквере на Театральной площади. Об этом сообщают в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

- Что же такое с зеленью в городе делают. Почему повсеместно происходит варварская обрезка деревьев, их срубание, при том что новые сажать не торопятся. Всю жизнь Саратов считался очень зелёным городом. А особенно, учитывая, что он находится в низине и окружён холмами, это жизненно важно для нас. То, что творят с деревьями в нашем городе - это преступление, — пожаловался Валентин Жалнин.

- Слушайте, там есть откровенно старые деревья, ветки которых торчат сухими палками без зеленой хвои, их однозначно стоит убрать, — не согласилась Елена Шубко.

Кроме того, горожане высказали свое беспокойство о том, что новых деревьев вместо этих может и не быть. К общему мнению саратовцы так и не пришли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовский водитель получил ожоги в столкновении с бензовозом
Валерий Радаев: в Волге рыба есть
Валерий Радаев поздравил жителей Саратовской области с Днем рыбака
Сегодня в Саратове отменили несколько рейсов трамваев №4 и 6
На трассе под Саратовом пенсионер на ВАЗе влетел в иномарку и погиб
Под Саратовом водитель ВАЗа устроил массовое ДТП
Саратовская триатлонистка выиграла серебро Кубка Европы
Воскресенье встретит саратовцев грозой
В Саратове начала гореть Кумысная поляна
В саратовском гараже в плену умирают животные
В Саратове Priora впечаталась в иномарку и уехала
Николай Панков готов помочь с лечением пострадавших на пожаре под Вольском
В Саратове сельчанка украла в больнице кошелек
В Энгельсе рецидивист украл и продал чужой велосипед
В Балашове друг оставил собутыльника без телефона
Пропавшего в Балаково Алексея Сорокина нашли погибшим
В Саратовском районе Hyundai попал под поезд
Четыре человека пострадали при пожаре в воинской части Вольского района
В Балаково пассажир ВАЗа пострадал из-за лихачества водителя-пенсионера
Без воды остались три района Саратова
Неадекватная девушка гуляла по проезжей части на Тархова и показывала проезжим голый зад