2019-07-14T11:18:35+03:00
Общество

Валерий Радаев: в Волге рыба есть

Губернатор сам убедился в этом
Дарья Вострикова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев вместе с директором саратовского научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства Владимиром Шашуловским отправился на Волгу — изучить запасы и здоровье рыбы.

Для этого делегация отплыла на небольшое расстояние и закинула сети. На сушу подняли столько рыбы, что она заняла практически всю палубу корабля.

Валерий Радаев отметил, что всего поймали более тонны обитателей рек всех нерестовых периодов, разных возрастов.

- Мы хотим, чтоб жители Саратовской области знали — рыба есть. Это результат усиленной нерестовой охраны за последние два года, — отметил глава региона.

После этого всех обитателей водоемов выпустили обратно, в Волгу.

Рыбакам в преддверии их профессионального праздника губернатор пожелал гражданам учиться делать приманку, запасаться терпением и выбираться на активный отдых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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