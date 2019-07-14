Валерий Радаев поздравил жителей Саратовской области с Днем рыбака
Сегодня, 14 июля, в России отмечают День рыбака. Его традиционно отмечают каждое второе воскресенье июля, начиная с 1980 года.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил свои поздравления с праздником в своем аккаунте соцсети Instagram.
Уважаемые профессионалы рыбной отрасли и любители рыбалки. Поздравляю вас с нашим общим праздником — Днем рыбака! Пускай вас всегда ждет хороший улов, желаю профессионального мастерства в делах рыбачьих и только оптимистичного настроения, — написал глава региона.
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К поздравлениям присоединился канал volodin.saratov в соцсети Instagram.
В группе отмечено, что саратовские рыбаки давно облюбовали набережную — для кого-то это хобби, для кого-то способ отвлечься от повседневной суеты и побыть наедине с собой и Волгой.
Это целая саратовская субкультура.
ИСТОЧНИК KP.RU