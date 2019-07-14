2019-07-14T11:20:17+03:00
Общество

Валерий Радаев поздравил жителей Саратовской области с Днем рыбака

Праздник отмечается сегодня
Дарья Вострикова
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Сегодня, 14 июля, в России отмечают День рыбака. Его традиционно отмечают каждое второе воскресенье июля, начиная с 1980 года.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил свои поздравления с праздником в своем аккаунте соцсети Instagram.

Уважаемые профессионалы рыбной отрасли и любители рыбалки. Поздравляю вас с нашим общим праздником — Днем рыбака! Пускай вас всегда ждет хороший улов, желаю профессионального мастерства в делах рыбачьих и только оптимистичного настроения, — написал глава региона.

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К поздравлениям присоединился канал volodin.saratov в соцсети Instagram.

В группе отмечено, что саратовские рыбаки давно облюбовали набережную — для кого-то это хобби, для кого-то способ отвлечься от повседневной суеты и побыть наедине с собой и Волгой.

Это целая саратовская субкультура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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